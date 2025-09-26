¡Noche de grandes! Conoce a los cinco equipos que compiten hoy en ‘La Gran Batalla’

En la última noche de competencia de la semana, cinco equipos buscarán ser el mejor de la noche para clasificar al programa del día domingo y competir por un importante beneficio.

Recordemos que la dinámica de esta semana, interpreta a canciones ‘top’ en los ritmos más conocidos y bailados en toda américa latina, y los equipos en competencia, se preparan con varias sesiones de ensayo para mostrar todo su talento en el escenario.

Hoy en el escenario:

* JUANDY Y LA ACADEMIA ‘LEGACY’

* GENESIS Y LA ACADEMIA ‘FACTORY’

* SUSANA RIVERO Y LA ACADEMIA ‘LA FÁBRICA’

* ADRY VARGAS Y LA ACADEMIA ‘IDOLS DANCE’

* ERIKA VALENCIA Y LA ACADEMIA ‘DAZAN COMPANY’

Los equipos están en manos de los jueces, ya que ellos en consenso, definirán cual de las presentaciones fue la mejore de la noche.

En pasados días, Gato Pozo y la academia “Style Bolivia”, Iribel Méndez y la academia “Fusión Dance” y Rodrigo Giménez y junto a la academia “Fire Steps”, lograron ser los mejores y ya clasificaron a la gala del domingo.

No te olvides seguir la señal de Red Uno a las 21:00, además puedes conectarte a nuestras redes sociales.

