TEMAS DE HOY:
Saracho Fest penal de El Abra Conscripto fallecido

30ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

“Nos restringieron el ingreso al sistema”, señala abogado del denunciante en caso Botrading

Curmi Rocha, abogado del denunciante indicó que se estaría violando el acceso a la legítima defensa y al debido proceso.

Naira Menacho

26/09/2025 0:23

Escuchar esta nota

Este jueves se realizaron allanamientos en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el marco de las investigaciones por presuntos hechos de corrupción en el caso Botrading. El abogado del denunciante, Curmi Rocha, denunció que, pese a que la Fiscalía aseguró haber notificado a los 10 investigados, como parte denunciante fueron restringidos del sistema y no pueden acceder a la investigación.

“El fiscal dijo que las notificaciones a las personas implicadas ya se habrían emitido. Lo que pasa es que nos restringieron del sistema y, como parte denunciante, no podemos ver los antecedentes que se presentaron anteriormente”, afirmó Rocha.

El jurista sostuvo que esta situación vulnera el acceso a la legítima defensa y el debido proceso.

  

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD