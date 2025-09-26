“Nos restringieron el ingreso al sistema”, señala abogado del denunciante en caso Botrading

Este jueves se realizaron allanamientos en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el marco de las investigaciones por presuntos hechos de corrupción en el caso Botrading. El abogado del denunciante, Curmi Rocha, denunció que, pese a que la Fiscalía aseguró haber notificado a los 10 investigados, como parte denunciante fueron restringidos del sistema y no pueden acceder a la investigación.

“El fiscal dijo que las notificaciones a las personas implicadas ya se habrían emitido. Lo que pasa es que nos restringieron del sistema y, como parte denunciante, no podemos ver los antecedentes que se presentaron anteriormente”, afirmó Rocha.

El jurista sostuvo que esta situación vulnera el acceso a la legítima defensa y el debido proceso.

Mira la programación en Red Uno Play