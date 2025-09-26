La investigación sobre el macabro asesinato de la adolescente de 14 años en Lauca Ñ, Trópico de Cochabamba, avanza con la revelación de impactantes detalles sobre el intento de las presuntas autoras de destruir la evidencia. El abogado de la familia de la víctima, Diego Céspedes, destacó la eficiencia del trabajo policial inicial y detalló los elementos incautados.

Céspedes confirmó la brutalidad del ataque ocurrido el pasado 22 de septiembre e indicó que la Felcc, Felcv y la Fiscalía de Shinahota, a cargo del Fiscal Orellana, lograron colectar una cantidad significativa de elementos objetivos en 72 horas para la audiencia de medidas cautelares.

Entre los principales elementos secuestrados se encuentran:

El estilete empleado para quitar la vida a la menor.

Un bolígrafo afilado, el cual fue "introducido al cuello" de la víctima.

Teléfonos celulares de las adolescentes para el trabajo técnico.

El vestido de una de las adolescentes en conflicto con la ley.

Sobre la ropa, el abogado reveló el intento de encubrimiento: "El vestido se encontraba ya siendo lavado dentro de un tacho con detergente, vale decir, ya se estaba tratando de destrozar los elementos de prueba que se encontraban adheridos al vestido... la ropa con la que se encontraba vestida la autora del hecho, estaba siendo lavada por las ahora detenidas... estuvieron intentando destruir los elementos de prueba, toda vez que la sangre salpicó a su ropa de ellas", detalló.

Aunque reconoció la eficiencia del trabajo inicial, Céspedes enfatizó la necesidad de realizar trabajos investigativos de mayor profundidad, especialmente para esclarecer la supuesta implicación de la madre de una de las agresoras.

"Es muy importante realizar trabajos investigativos de mayor profundidad, como por ejemplo, una inspección técnica ocular en el lugar de los hechos... se tienen que realizar trabajos periciales sobre la ropa... y trabajos técnicos sobre los dispositivos celulares a los fines de realizar principalmente el descargue de toda la información del celular para ver con quiénes estas dos adolescentes... tuvieron contacto... y si es que hubo vínculo directo con la madre", afirmó.

El abogado subrayó la importancia de revisar si la prima "se comunicó con la madre, informó, tal vez le mandó fotos y todo ello". Además, se tiene pendiente el secuestro de cámaras de seguridad de domicilios y del sistema de seguridad ciudadana en el sector para continuar con las investigaciones.

