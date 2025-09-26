Cecilia Bellido: “Santa Cruz es la tierra donde se cumplen los sueños”

En el marco del 215 aniversario del Primer Grito Libertario del departamento de Santa Cruz, nuestra presentadora del programa Que No Me Pierda Cecilia Bellido recibió un emotivo reconocimiento por parte de la Gobernación cruceña, destacando su trayectoria profesional y su compromiso con la sociedad.

El acto se llevó a cabo en el Centro de Educación Ambiental (CEA), con la presencia de autoridades, colegas y seres queridos.

“Cuando me lo dijeron, sentí que era un honor, porque Santa Cruz es el lugar que me dio raíces, pero también alas”, dijo nuestra presentadora, quien agradeció profundamente la distinción, asegurando que representa un honor personal y un impulso para seguir adelante con la misma pasión y entrega que ha guiado su carrera.

Uno de los momentos más conmovedores del discurso fue cuando recordó la decisión de su madre de establecerse en Santa Cruz, apostando por un mejor futuro para su familia.

“Mi mamá es argentina y ella decidió quedarse en esta tierra. Cuando le preguntaron por qué no se volvía, simplemente respondió con la voz quebrada: ‘Porque aquí mis hijos tienen un futuro", compartió. “Santa Cruz no es una tierra de promesas, es una tierra donde uno sueña, se proyecta y se cumple”, agregó.

El reconocimiento se dio en un ambiente cargado de afecto, donde sus hijos también compartieron su emoción. Su hijo Mariano, en unas breves pero sentidas palabras, dijo: “Este premio es fruto de muchos años de trabajo, de compromiso y, bueno, gracias a Dios ella sigue dando lo mejor”.

Como colegas que hemos seguido su labor durante años, celebramos este merecido homenaje a una mujer que se ha ganado el respeto y el cariño de Santa Cruz, no solo por su profesionalismo, sino también por su calidez humana y su pasión por comunicar.

Mira la programación en Red Uno Play