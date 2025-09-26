“Exigimos que se entregue el certificado de calidad”: Asosur pide a la ANH fiscalizar a YPFB

Tras denuncias sobre la mala calidad del combustible comercializado en el país, la gerente general de la Asociación de Surtidores Privados de Santa Cruz (Asosur), Susy Dorado, informó que enviaron notas a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y a YPFB para exigir la entrega de los certificados de calidad del producto.

“Cuando conocimos los problemas que se están teniendo producto de la calidad del combustible, ya emitimos las notas respectivas a la ANH y YPFB, además de exigir el certificado de calidad que se debe entregar al momento que la cisterna transporte el producto hasta la estación de servicio”, indicó Dorado.

La gerente explicó que, desde el 25 de febrero hasta el 23 de septiembre, las estaciones de servicio recibieron combustible sin la certificación respectiva. Tras el comunicado público de Asosur, YPFB volvió a entregar los certificados.

“Desde el 25 de febrero hasta la fecha (23 de septiembre) hemos venido trabajando y recibiendo el producto sin esta certificación”, afirmó.

Asosur pidió que la ANH realice los mismos controles a YPFB que a las estaciones de servicio. “La fiscalización debe ser equilibrada”, sostuvo Dorado.

