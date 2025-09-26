TEMAS DE HOY:
Saracho Fest penal de El Abra Conscripto fallecido

30ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

Rueda de Negocios de Cainco logra $us 46,2 millones en intenciones en su primer día

La Cainco destacó la participación de más de 600 empresas de 16 países. Se espera que al cierre se alcancen $us 95,2 millones en intenciones de negocios.

Naira Menacho

25/09/2025 23:51

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

La Rueda Internacional de Negocios de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), arrancó este jueves en el marco de la Expocruz 2025 con una participación masiva y resultados positivos.

Según informó la subgerente Comercial de Cainco, Olivia Stelzer, en la primera jornada se concretaron 3.211 reuniones de negocios, generando 46,2 millones de dólares en intenciones comerciales.

“Este día fue de gran impacto para todas las empresas que han participado; se llevaron a cabo 3.211 reuniones de negocios en dos salones con 100 mesas a disposición”, señaló Stelzer.

Cainco prevé que, al concluir el evento, el sábado 27 de septiembre, las intenciones de negocios lleguen a 95,2 millones de dólares, superando el registro de 2024.

La versión 2025 de la Rueda de Negocios cuenta con la presencia de más de 600 empresas de 16 países, con delegaciones destacadas de Chile, Argentina, Brasil y Estados Unidos.

Stelzer evaluó como positivo el inicio de la actividad y resaltó la predisposición y empuje de las empresas bolivianas e internacionales para generar oportunidades en la región.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD