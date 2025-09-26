Cecilia Bellido recibe reconocimiento de la Gobernación por su labor periodística

En el marco de la conmemoración del 215° aniversario del Primer Grito Libertario del departamento de Santa Cruz, la reconocida periodista y presentadora del programa Que No Me Pierda, Cecilia Bellido, fue distinguida por la Gobernación cruceña por su destacada trayectoria profesional y su compromiso con la sociedad.

El acto oficial de entrega de reconocimientos se llevó a cabo en el Centro de Educación Ambiental (CEA) de la Gobernación, donde autoridades regionales como el gobernador Luis Fernando Camacho y el asambleísta Zvonko Matkovic entregaron distinciones de honor a diversas personalidades de la región.

Durante la ceremonia, se resaltó la labor de Cecilia Bellido como una figura clave en los medios de comunicación, destacando su profesionalismo, ética y responsabilidad al informar. “Su compromiso social ha contribuido a fortalecer la cultura democrática y el desarrollo ciudadano en nuestra región”.

Visiblemente emocionada, Bellido dedicó unas palabras al público presente y expresó el profundo significado que este reconocimiento tiene para ella.

“Recibir este reconocimiento en el aniversario de Santa Cruz no solo es un honor personal, sino un profundo compromiso con esta tierra que me vio crecer, soñar y servir. Santa Cruz es mucho más que un departamento, Santa Cruz es espíritu”, manifestó la periodista. “Hoy celebro junto a ustedes una historia hecha de trabajo, de visión y de valentía. Que este aniversario nos recuerde que Santa Cruz no es tierra de promesas, es tierra de cumplimiento, porque lo que uno sueña y se propone aquí se hace realidad”, expresó.

La entrega de reconocimientos formó parte de una serie de actividades organizadas por la Gobernación para homenajear a ciudadanos e instituciones que han contribuido al progreso y fortalecimiento de Santa Cruz.

Mira la programación en Red Uno Play