Un violento incidente en el penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba, resultó en la muerte de un recluso de nacionalidad brasileña. El hecho se registró al final de la tarde de este jueves tras un altercado entre internos.

La víctima fue identificada como Hidelbrando Rodríguez Da Silva, un ciudadano extranjero, de entre 30 y 40 años, que se encontraba en el penal con detención preventiva y que, según información preliminar, había sido trasladado recientemente desde el departamento de Beni a Cochabamba.

La información preliminar indica que el fallecimiento de Rodríguez Da Silva ocurrió tras una pelea entre dos reclusos de diferentes nacionalidades: un boliviano y el brasileño. Se presume que el interno boliviano agredió a su compañero con un arma blanca o un objeto punzocortante, provocándole heridas fatales.

Al conocerse el deceso del privado de libertad, un equipo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), junto con el gobernador del penal, ingresó al recinto penitenciario. Las autoridades se encuentran realizando las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias exactas de la agresión y la muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial. Se está a la espera de que concluyan las tareas investigativas para obtener la versión oficial y más detalles sobre el caso.

