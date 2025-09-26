TEMAS DE HOY:
Liberan al acusado de empujar a un hombre desde un segundo piso

El padre del joven que cayó desde un segundo piso denuncia irregularidades en el proceso y afirma que apelarán la liberación provisional del presunto agresor.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/09/2025 21:54

Santa Cruz, Bolivia

Un hombre de 33 años cayó desde un segundo piso, presuntamente empujado por un amigo tras una discusión relacionada con una computadora. El padre de la víctima denunció que, a pesar de la gravedad del caso, el presunto agresor fue puesto en libertad provisional.

“Pudieron una chicanería jurídica y le dieron libertad provisional, sin tomar en cuenta los 90 días de impedimento que tiene mi hijo”, afirmó Carlos Flores, padre de la víctima.

El padre insistió en que existe evidencia contundente, incluidos videos que muestran la agresión y el intento de asesinato.

“Los 90 días de impedimento por la forense están claros. No sé qué no han visto ellos”, lamentó, señalando una posible complicidad entre la policía y los jueces.

La víctima presenta fracturas en ambas piernas, hematomas en todo el cuerpo y una pequeña fractura en el cuello.

“Ellos tienen un negocio, y él, ambiciosamente, quería quedarse con el negocio y con la plata que hicieron”, agregó, responsabilizando al agresor por el grave estado de salud de su hijo.

