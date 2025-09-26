¡El sujeto estaba armado!: Bad Bunny habría recibido amenazas de muerte durante uno de sus conciertos

Bad Bunny ha desatado un fenómeno musical sin precedentes, pero ahora atraviesa por un momento delicado ya que pocas horas después de haber finalizado su serie de conciertos en Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico, se dio a conocer que el intérprete de Neverita fue objeto de una amenaza de muerte que obligó a reforzar medidas de seguridad en sus presentaciones.

La residencia titulada No Me Quiero Ir de Aquí, compuesta por 31 presentaciones entre julio y septiembre de 2025, se convirtió en un evento sin inigualable para Puerto Rico. En su última función el sábado 20 de septiembre, Bad Bunny cerró un ciclo que fue transmitido en vivo para todo el mundo a través de Amazon Prime Video, Amazon Music y Twitch.

Bad Bunny es amenazado de muerte en uno de sus conciertos

Fue el periodista puertorriqueño independiente Jay Fonseca quien reveló que las autoridades detectaron en redes sociales la presencia de un usuario que afirmaba públicamente su intención de matar a Bad Bunny, la amenaza fue calificada como "creíble" por lo que se generó una alerta máxima para salvaguardar la seguridad del cantante.

“Había un credible death threat, o sea, la alerta era mayor porque había un sujeto en redes sociales escribiendo que iba a matar a Bad Bunny”, declaró Jay Fonseca.

Según versiones compartidas por TMZ y por el propio Fonseca, la persona detrás de la amenaza fue identificada como alguien armado, aunque no se confirmó su identidad o si fue capturado. Las autoridades locales, así como el FBI, habrían estado involucradas en el operativo de seguridad, pero no hay un pronunciamiento oficial que confirme en qué momentos estuvieron presentes ni los detalles de su actuación.

También se mencionó que Seguridad Nacional y agencias federales facilitaron recursos de protección e incluso se mencionó la presencia de agentes del Servicio Secreto (Secret Service) ya que en el evento se encontraba la jueza Sonia Sotomayor, un indicio de que la producción tomó precauciones extraordinarias.

“El evento de Bad Bunny fue tan y tan grande que había seguridad federal en Puerto Rico. Había seguridad de hasta el Servicio Secreto en un momento dado porque estaba la jueza Sonia Sotomayor. O sea, aquí había seguridad de mucho mayor nivel a lo normal en el Coliseo”, dijo el periodista puertorriqueño.

Hasta el momento, ni Bad Bunny ni su equipo han emitido declaración alguna respecto a esta amenaza. Algunos medios sugieren que el cantante puede no estar enterado del asunto o que prefiere no amplificarlo públicamente y su actividad artística no se ha visto afectada de forma directa, pues durante su presentación final en el Choli, el artista se mostró efusivo y agradecido: "Estoy tan feliz de estar en mi tierra", expresó mientras el público coreaba y ondeaba banderas.

