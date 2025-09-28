Gustavo Peredo saca cara por el fútbol boliviano como uno de los máximos anotadores de la competencia

El delantero Gustavo Peredo, de 25 años, está entre los goleadores del Campeonato de la División Profesional, con 14 tantos, solo por debajo del argentino Óscar Villalba de Independiente, de todos los goles del montereño, tres fueron anotados en el sorprendente triunfo de Guabirá sobre Totora Real Oruro (6-3), en la ciudad de Sebastián Pagador, en pasados días.



Nacido en la ciudad de Montero, Peredo está teniendo su mejor temporada desde que comenzó su carrera profesional hace seis años. Con goles se abrió camino en el once titular del plantel azucarero y llegó a ser convocado a la Selección Absoluta.



Entre los delanteros bolivianos, Peredo encabeza esta lista por su cuota goleadora, solo superado por el argentino Oscar Damián Villalba que ayer anotó en la victoria de Independiente de Sucre sobre Real Tomayapo. Desde Montero, tanto la afición como la dirigencia piden su convocatoria a la Selección Nacional para los amistosos venideros en octubre y noviembre.





“El equipo hace el esfuerzo y ahí están los resultados”, mencionó el futbolista montereño, mostrando su modestia, luego del triunfo obtenido en Oruro, que permitió al elenco ascender a la quinta posición, con 31 unidades.





Desde 2019, alternando como lateral y extremo, Peredo viste la camiseta de los Diablos Rojos de Montero, superando los 200 partidos en el profesionalismo y acumulando un total de 29 goles, de los cuales 14 fueron anotados en el torneo largo de esta gestión. Tiene un tanto marcado en Copa Sudamericana, en 2021, en la primera fase, enfrentando a Nacional Potosí.





“Tenemos grandes jugadores en cada puesto, pudimos ir adelante y se nos dio una victoria merecida, sobre todo, por las cosas que veníamos haciendo”, indicó Peredo, en conversación con el canal dueño de las transmisiones del partido.





De regreso a Montero, la delegación de Guabirá tuvo una jornada de descanso este viernes, ya que el fin de semana preparará el juego ante ABB, programado para el lunes (20:00), en el estadio Gilberto Parada, donde tendrá la oportunidad de ingresar a la zona de premiación internacional.



