Erika Valencia y ‘Dazan Company’ impactaron a los jueces con su sensualidad

Fue el turno de Erika Valencia y la academia ‘Dazan Company Panteras’, y el equipo dejó impresionados a todos con su coreografía, mostraron mucho movimiento y sensualidad, interpretaron la canción “Romeo” de Anitta.

Los jueces destacaron la presentación del equipo, y los invitaron a seguir creciendo para avanzar en la competencia.

Para Tito Larenti, la actitud de Erika en el escenario fue aplastante, y señaló que el equipo, se había visto un poco “absorbido” por su energía.

“Pareciera que te dedicas a esto hace mucho tiempo, siento que tu energía es muy absorbente ante tu equipo, pero los chicos trabajan muy bien, se nota, chicos empiecen a seguir la energía de Erika, me gustó la presentación”, afirmó Larenti.

También se pronunció Elka Mayer, y destacó que el equipo potenció su primera presentación.

“Usted es muy versátil, me agradó la presentación en comparación a la primera vez, Anitta tiene los mejores bailarines, y ustedes son los mejores para Erika”, expresó la juez.

El coach del equipo se pronunció y señaló que tomará nen cuenta todas las palabras de los jueces, para poder superar las dificultades.

