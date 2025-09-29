¡Bajo presión de los suegros! Gato Pozo y ‘Style Bolivia’ mejoraron su presentación

Fue el turno de Gato Pozo y la academia “Style Bolivia”, ellos interpretaron la canción “Me rehúso”, del reconocido artista Danny Ocean, coreografía con la cual impactaron a los jueces, pero tuvieron algunas observaciones.

El jurado destacó la presentación de la academia de baile, señalaron que los chicos, estuvieron perfectos en la coreografía, aunque le hicieron recomendaciones a Gato Pozo.

Para Rodrigo Massa, el equipo hizo una buena presentación, pero dijo, que los bailarines todavía pueden mejorar aún más para impactar.

“Empezando con Style Bolivia, me encanta la actitud que traen al escenario, tienen que evitar salir con el pensamiento que pudieron haber dado más, hay algunos que hubieran podido un poco más, y Gato Pozo, siento que mejoraste el personaje, pero siento que en algunas presentaciones vas tu primero y esperas”, señaló Massa.

Por su parte, Tito Larenti, compartió la opinión de Rodrigo Massa, y señaló que el equipo podría brillar aún más en el escenario.

“A mí me pasó con Gato, como que no terminas de entrar en personaje cada vez que entras, esperas y arrancas, has trabajado muy bien, tu equipo te eclipsó, el equipo estuvo muy bien, me encantó lo que hicieron”, manifestó Larenti.

El coach del equipo agradeció por la evaluación de los jueces y señaló que las críticas los ayuda a mejorar.

Gato Pozo, reveló que sus suegros llegaron para poder ver su presentación, y tuvo cierta presión para impactarlos.

