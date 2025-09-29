Gato Pozo y ‘Style Bolivia’ fueron los mejores de la semana y ganaron la inmunidad

Después de finalizar todas las presentaciones de la noche de este domingo, los jueces decidieron en consenso, que Gato Pozo y la academia ‘Style Bolivia’ sería el equipo que recibía el beneficio de la inmunización.

Ellos interpretaron la canción “Me rehúso”, del reconocido artista Danny Ocean, coreografía con la cual impactaron a los jueces, y aunque tuvieron algunas observaciones, fueron los mejores de la noche.

“Por un tema de muy buen trabajo, buena propuesta en escena y personaje adecuado, quien se lleva el beneficio de la inmunidad es Gato Pozo”, decía Gabriela Zegarra.

La decisión sorprendió a los equipos y los ganadores, celebraron la determinación.

Este lunes arranca una nueva semana de competencia con nuevo ritmo y dinámica, no te pierdas un solo detalle.

