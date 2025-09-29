Triple asesinato de mujeres: madre de una de las víctimas desconfía de la autoría de 'Pequeño J'

Mientras continúa la conmoción en Argentina por el triple femicidio de tres jóvenes, familiares de las víctimas protagonizaron jornadas de movilización exigiendo justicia, y en las últimas horas, la madre de una de las asesinadas, dijo no creer en la autoría de “Pequeño J”, pues considera que no tendría el perfil.

“¿No le ves la cara a este muchacho? No es capaz ni de negociarme un cajón de naranjas”, dijo la madre de Morena Verdi, considerando que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, podría no ser el autor del crimen.

La mujer ya había hablado públicamente hace días atrás, y nuevamente volvió a mostrarse en los medios, y planteó serias dudas sobre la investigación del triple femicidio de su hija, de Brenda del Castillo y de Lara Gutiérrez.

En una entrevista radial, le preguntaron si consideraba que “Pequeño J”, era el autor material del crimen, y ella aseguró: “No, no parece. Nos vendieron un verdulero, pero no… En serio, gente. ¿Le ves la cara a ese muchacho? No es capaz ni de negociarme un cajón de naranja. Tenés que ser un enfermo para hacer lo que hiciste con mis hijas”, afirmó.

También denunció presuntas irregularidades en la investigación y cuestionó la manera en que se está llevando adelante la causa, advirtió que hay intentos de correr el foco del caso.

“Fíjense en las redes, empezaron a desaparecer chicas. ¿Para qué? Para que la de ellas tres dejen de hacer ruido. Así seamos diez gatos locos, voy a seguir haciéndoles ruido”, sostuvo en Radio Rivadavia de Argentina.

De igual forma, negó la presencia de narcos en su barrio, aunque dijo que es un tema de investigación de la Policía, además, agradeció el apoyo social que recibió desde el inicio del caso: “Está el país con nosotros”.

