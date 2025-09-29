Tortura en vivo, pelea narco y traición: esto es lo que hasta ahora se sabe del triple asesinato

Hasta el momento son seis las personas aprehendidas acusadas por el triple crimen en Argentina, y buscan al sujeto quien sería presuntamente el principal responsable del asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

El principal hombre buscado por el asesinato se apodaría el “Pequeño J” o “Julito”, pero su nombre es Tony Janzen Valverde Victoriano, existe una orden internacional para su captura.

Según el avance de las investigaciones el sujeto sería el principal líder de una banda de jóvenes de nacionalidad peruana, que comercializan droga en Argentina. No se tiene referencia de que el sujeto haya sido detenido con anterioridad, sin embargo, habría clara información de que él es autor intelectual de los tres crímenes.

Las autoridades argentinas señalaron que la casa donde asesinaron a las tres jóvenes funcionaba como una estructura al servicio del narcotráfico, en el lugar vivía una pareja integrante de la banda.

Sin embargo, los habitantes de la casa habían recibido una llamada para que desalojen el inmueble. Se presume que se buscaba ocultar y enterrar los cuerpos en la misma propiedad, después de quitar la vida a las tres jóvenes.

Desde la cuenta de Instagram del pequeño J, se había realizado una invitación para que un grupo de 45 personas observen una transmisión en vivo, se trataba del asesinato de las jóvenes.

La Policía, informó que el jueves fueron torturadas antes de morir, a Lara y cortaron los dedos, la oreja y terminaron degollándola. Brenda fue golpeada, y le quebraron el cuello. A Morena le aplastaron la cabeza a golpes, mostrando saña y violencia.

El quinto sospechoso fue detenido el viernes por la noche en la ciudad de Villazón, en Bolivia, en un operativo conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación de Jujuy y la Policía Boliviana, horas después capturaron al sexto implicado.

Hasta el momento son seis las personas involucradas, se conoce que la organización había perpetrado el terrible crimen contra las jóvenes, porque supuestamente ellas trabajaban para la organización y estaban vinculadas al grupo, el caso aún se encuentra en investigación.

