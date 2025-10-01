Estilista de famosas es encontrado sin vida afuera de su salón de belleza en México

El mundo del entretenimiento mexicano está de luto tras el asesinato de Miguel de la Mora, el reconocido estilista de celebridades. De la Mora fue atacado a tiros la noche del 29 de septiembre al salir de su salón en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la capital.

Las autoridades han descartado la hipótesis de un asalto y centran la investigación en posibles vínculos con un conflicto previo, ya que el estilista había presentado una denuncia por amenazas, según informa el portal LJA.mx

El crimen ocurrió cerca de las 23:00 horas, cuando De la Mora, de 28 años, salía de su negocio, Micky’s Hair Salon, ubicado en la calle Moliere. Según informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fue interceptado por dos hombres en una motocicleta que le dispararon en al menos ocho ocasiones.

El dato más relevante para la investigación es que, en septiembre de 2024, Miguel de la Mora había acudido al Ministerio Público para interponer una denuncia penal por amenazas. La denuncia iba dirigida contra Eduardo Ederly González Martínez, una persona que, según reportes, estaría vinculada a grupos del crimen organizado.

El estilista de las estrellas

Originario de Zapopan, Jalisco, Miguel de la Mora había levantado un imperio de belleza basado en el esfuerzo. Tras abrir su primer salón en Guadalajara en 2018, en 2024 logró inaugurar su segunda sucursal en la prestigiosa zona de Polanco, en CDMX. Su lema era hacer que cada clienta se sintiera tratada como una "verdadera estrella".

De la Mora era el estilista de confianza de figuras icónicas del pop y el regional mexicano, incluyendo a Ángela Aguilar, Kenia OS y la influyente influencer Priscila Escoto.

Tras confirmarse su muerte, celebridades y amigas expresaron su dolor en redes sociales. Ángela Aguilar lamentó su fallecimiento y agradeció públicamente a Miguel por haberla acompañado en momentos importantes de su vida y carrera.

Este trágico suceso es visto por muchos como un ejemplo de cómo los grupos del crimen organizado continúan ganando poder en el país, sembrando la inseguridad y cobrando vidas de ciudadanos de todos los ámbitos, desde figuras públicas hasta personas comunes.

