"Estaban en el lugar": Las imágenes que complican a los detenidos por el triple crimen en Argentina

Continúa la investigación del brutal triple crimen de Florencio Varela, Argentina. Las imágenes de cámaras de seguridad se han convertido en la prueba clave que compromete directamente a Lázaro Víctor Sotacuro —el remisero detenido en Bolivia y dueño del Volkswagen Fox— y a su sobrina, Florencia Ibáñez. Ambos serán llamados a declaración indagatoria en las próximas horas.

El desmentido de la sobrina y la prueba de las cámaras

La nueva información es particularmente comprometedora para Florencia Ibáñez, ya que en contactos previos con medios de comunicación, la joven había asegurado no estar relacionada con el crimen. Sin embargo, las grabaciones de seguridad contradicen su versión.

La fiscalía confirmó que las cámaras identifican "muy claramente a Florencia, dentro del vehículo" y a Sotacuro al volante del Volkswagen Fox pasando por la puerta de la llamada "Casa del Horror", el domicilio donde las tres jóvenes fueron torturadas y asesinadas. Las mismas imágenes también registraron la circulación de la Chevrolet Tracker blanca, la camioneta en la que las víctimas fueron trasladadas, según el reporte del medio TN, en un extenso análisis del caso.

La orden de detención de Florencia Ibáñez ya fue emitida por "participación en el plan criminal".

Una declaración esperada con "baches temporales"

Se espera que tanto Sotacuro, detenido en Villazón, Bolivia, como su sobrina, detenida en Argentina cuando estaba hablando en un medio de comunicación. declaren ante la Justicia. Si bien su abogado ha manifestado la predisposición de ambos a hablar, también señaló que existe un "bache temporal" en el relato de lo que hicieron esa noche, un detalle que la fiscalía buscará esclarecer.

La principal línea de investigación sugiere que Sotacuro, que trabaja como remisero en la Villa 1.11.14 (zona donde se movían las víctimas y donde tenían base algunos miembros de la banda), conocía a alguien del grupo de agresores y pudo haber actuado como chofer o colaborador.

En el Volkswagen Fox, además de Sotacuro y Florencia, se encontraba una tercera persona identificada como "Diego", también vinculado a ellos. Los investigadores intentan determinar el recorrido exacto, incluyendo la versión que indicaba que Sotacuro estaba esperando en un kiosco cercano, aguardando la indicación de un pasajero clave.

