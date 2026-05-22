Romer Saucedo: “No es posible un intento de golpe dentro de un Órgano del Estado”

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, se pronunció este viernes sobre la presunta crisis interna en el Tribunal Supremo Electoral y advirtió que no se puede permitir “ningún intento de golpe dentro de un Órgano del Estado”.

El pronunciamiento fue publicado a través de su cuenta en X, en medio de versiones surgidas desde el propio ente electoral que apuntan a que el pasado martes se habría considerado un cambio en la presidencia del organismo electoral, actualmente ejercida por Gustavo Ávila.

“No es posible que se geste cualquier intento de golpe dentro de un Órgano del Estado. Los problemas internos deben ser resueltos en su sala plena”, escribió Saucedo.

La autoridad judicial también advirtió que hará públicos los nombres de quienes, según señaló, “juegan a ser golpistas” e intentan acortar mandatos en medio de la actual coyuntura política.

“La democracia siempre estará por encima de todo. Bolivia debe saber la verdad, inclusive de aquellos que juegan a ser acortadores de mandatos e intentan tomar el poder en situaciones de crisis”, afirmó.

Cabe destacar que Gustavo Ávila ejerce la presidencia del TSE desde el 22 de diciembre de 2025 y la normativa establece que el mandato tiene una duración de dos años y solo puede ser interrumpido por tres causales: renuncia, fallecimiento o enfermedad.

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