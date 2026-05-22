La festividad de Festividad de la Virgen de Urkupiña vuelve al centro del debate legislativo. La Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados convocó para este viernes, a las 10:45, a su Novena Sesión Ordinaria, donde se analizará el proyecto de ley que propone declarar feriado departamental el 14 de agosto de cada año en Cochabamba.

La iniciativa busca permitir la participación masiva de fieles y peregrinos en las actividades centrales de una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes de Bolivia.

Diputados debate este viernes el feriado por Urkupiña en Cochabamba. Convocatoria a sesión.

El proyecto ya fue aprobado previamente en comisión y plantea instituir como feriado el día central de víspera y peregrinación de la festividad mariana, que cada año reúne a miles de devotos en el municipio de Quillacollo.

Las celebraciones oficiales de Urkupiña están programadas del 14 al 16 de agosto de 2026, fechas en las que se desarrollan entradas folklóricas, peregrinaciones y actos religiosos que movilizan a visitantes de todo el país y del exterior.

Sin embargo, la propuesta también volvió a abrir el debate sobre el impacto económico de los feriados.

Históricamente, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba expresó su rechazo a este tipo de declaratorias, argumentando que generan pérdidas económicas millonarias para distintos sectores productivos.

Desde el empresariado incluso se planteó, en anteriores oportunidades, trasladar las actividades centrales de la festividad a fines de semana para evitar la paralización de actividades laborales.

Según la normativa vigente, la declaratoria oficial de feriados nacionales y departamentales es competencia del nivel central del Estado.

Actualmente, el 14 de agosto ya figura dentro de la agenda nacional de feriados de 2026; sin embargo, el tratamiento legislativo vuelve a poner sobre la mesa la relevancia cultural, religiosa y económica que representa Urkupiña para Cochabamba y para Bolivia.

Mientras tanto, miles de devotos permanecen atentos a la decisión que pueda surgir desde la Asamblea Legislativa, a pocos meses de una de las festividades más multitudinarias del país.

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