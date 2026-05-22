“Es mi ejemplo a seguir”: los emotivos mensajes dedicados a mamá antes de su día

A una semana del Día de la Madre, hijos e hijas compartieron mensajes de cariño y agradecimiento dedicados a las mujeres que consideran fundamentales en sus vidas. Entre las respuestas hubo palabras de amor, admiración y reconocimiento por el esfuerzo que realizan las mamás día a día.

Algunos destacaron el apoyo constante que reciben. “Gracias por todo lo que me ha dado y por apoyarme en estos momentos”, expresó una joven, mientras una niña dijo: “La quiero mucho por ayudarme con mi tarea”.

También hubo quienes resaltaron el ejemplo que representan sus madres. “Es mi ejemplo a seguir y siempre la voy a admirar”, comentó una joven.

Otros aprovecharon para agradecer el sacrificio y la dedicación que tienen con sus familias. “La amo muchísimo y agradezco todo lo que ha hecho por mí y por toda mi familia, por ser una mujer tan fuerte”, señaló.

Las palabras más emotivas llegaron de quienes consideran a sus madres una pieza importante en sus vidas.

“Un simple gracias no es suficiente para todo lo que ella ha hecho por mí y por mis hermanas. Es mi pilar fundamental y decirle que la amo muchísimo”, expresó.

Los mensajes dejaron en evidencia que, más allá de los regalos, muchas personas consideran que unas palabras sinceras son una de las mejores formas de homenajear a mamá en su día.

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