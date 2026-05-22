Alarmante incremento de casos de drogas en colegios: padres piden más controles y apoyo policial

La preocupación crece entre padres de familia de Santa Cruz luego de que en las últimas semanas se registraron al menos tres casos de microtráfico de sustancias controladas dentro de unidades educativas y en poder de estudiantes.

La situación generó alarma en la comunidad educativa, debido a la frecuencia con la que se vienen reportando estos hechos. Representantes de juntas escolares consideran urgente reforzar los controles tanto dentro como fuera de los establecimientos.

“Sí, efectivamente, como padres de familia, nosotros estamos muy preocupados. Alarmante esta situación de que en menos de una semana son tres casos en distintos lugares de la ciudad”, manifestó Jaime Caraballo, representante de los padres de familia.

Ante este panorama, Caraballo pidió reactivar mecanismos de control como el Plan Mochila Segura, medida que anteriormente era aplicada en coordinación entre padres, directores y docentes.

“Esto significa que tenemos que activar nuevamente todos los controles rigurosos de fiscalización, ya sea el Plan Mochila Segura, que muchas unidades educativas activamos entre juntas escolares de padres de familia y directamente los directores y plantel docente”, señaló.

Indicó que el objetivo es evitar el ingreso de sustancias controladas y otros objetos peligrosos a los establecimientos educativos.

“Precisamente para evitar que estudiantes ingresen a las unidades educativas con este tipo de sustancias controladas o alguna arma blanca, arma de fuego, tal vez que pueda causar daño a la integridad corporal de sus compañeros”, agregó.

Asimismo, pidió mayor participación de las fuerzas del orden para reforzar los controles en los alrededores de los colegios, donde asegura que se estaría produciendo la distribución de las sustancias.

“Nosotros controlamos de la puerta para adentro. Pero qué hay de la puerta para afuera, alrededor de las unidades educativas, de dónde es que les proveen a estos estudiantes”, cuestionó.

Caraballo sostuvo que esta problemática debe ser enfrentada de manera conjunta entre padres, autoridades educativas y la Policía.

“Yo creo que esto es una tarea de todos; tenemos que trabajar todos en este sentido para evitar más casos de microtráfico en unidades educativas”, expresó.

El representante de los padres también denunció que algunas personas estarían utilizando ventas ambulantes para distribuir drogas cerca de los colegios.

“Hemos visto personas, señoras que venden camufladamente pipocas afuera de una unidad educativa y les están proporcionando estas sustancias controladas”, afirmó.

Finalmente, insistió en que corresponde a la Policía y a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) reforzar los operativos externos para frenar el microtráfico y proteger a los estudiantes.

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