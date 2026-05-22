Chuquisaca suspende bloqueos para garantizar festejos del 25 de mayo

Las organizaciones sociales de Chuquisaca decidieron suspender temporalmente los bloqueos y garantizar el libre tránsito en el departamento con miras a los festejos por el Primer Grito Libertario de América, que se celebrarán este 25 de mayo en la ciudad de Sucre.

La decisión fue asumida tras un ampliado convocado por la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch), luego de más de cinco horas de reunión con autoridades departamentales.

El gobernador de Chuquisaca, Luis Edson Ayllón, informó que la mayoría de las organizaciones determinó hacer una pausa en las movilizaciones y medidas de presión para priorizar las actividades cívicas y protocolares por la efeméride departamental.

“A Dios gracias, la mayoría ha decidido hacer una pausa en sus manifestaciones y bloqueos en Chuquisaca”, afirmó la autoridad. Ayllón explicó que la medida busca garantizar la circulación de personas y vehículos durante los actos oficiales por el 25 de Mayo, fecha en la que se recuerda el Primer Grito Libertario de América.

La decisión fue asumida tras un ampliado convocado por la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch). Foto: Gobernación de Chuquisaca

Asimismo, indicó que las organizaciones sociales preparan un pliego petitorio regional que será presentado al Gobierno nacional para atender distintas demandas del departamento.

En ese contexto, señaló que se espera la confirmación de la llegada de ministros de Estado a Chuquisaca para instalar una mesa de diálogo y analizar las solicitudes de los sectores movilizados.

Tras el acuerdo alcanzado, la Gobernación de Chuquisaca participó este viernes en el acto solemne de ofrenda floral por los 200 años de fundación de la Policía Boliviana y las actividades protocolares previas a la celebración del 25 de Mayo.

Durante el homenaje, autoridades departamentales e instituciones rindieron tributo al Mariscal Antonio José de Sucre, destacando su aporte histórico a la independencia de Bolivia.

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