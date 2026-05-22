Senado rechaza la violencia y pide preservar la paz social en Bolivia

La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó la Declaración Camaral N.º 03/2025-2026, mediante la cual expresó su rechazo a los hechos de violencia y confrontación registrados en las últimas semanas y llamó a preservar la paz social, la institucionalidad democrática y el respeto a la Constitución Política del Estado.

El pronunciamiento fue aprobado durante la 116.ª Sesión Ordinaria y establece que “la violencia no puede ser, en ninguna circunstancia, el escenario en el que debamos tomar decisiones para preservar la institucionalidad democrática”. Asimismo, remarca que el diálogo debe prevalecer para resolver los conflictos dentro del marco democrático y constitucional.

La declaración también condena los actos de violencia registrados en distintas regiones del país, particularmente en las ciudades de La Paz y El Alto, además de rechazar toda medida que ponga en riesgo derechos fundamentales como la vida, la salud, la integridad y el normal desarrollo de las actividades de la población.

En otro de sus puntos, la Cámara Alta reafirmó su compromiso con la defensa del orden democrático, el Estado de Derecho y los principios establecidos en la Constitución Política del Estado, priorizando la concertación y el diálogo como mecanismos para resolver los conflictos.

Asimismo, el Senado exhortó a actores sociales, políticos e institucionales a canalizar sus demandas por vías constitucionales, legales, democráticas y pacíficas, evitando acciones que profundicen la confrontación entre bolivianos.

El documento también plantea generar condiciones para un escenario nacional de concertación y entendimiento orientado a la pacificación y al restablecimiento de la convivencia democrática en el país.

Finalmente, la Declaración Camaral ratifica el compromiso del Senado con la democracia como base para la convivencia pacífica, el respeto mutuo y la estabilidad institucional de Bolivia, además de expresar confianza en que el diálogo permita debatir de manera democrática las transformaciones políticas, económicas y sociales que enfrenta el país.

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