Países del Escudo de las Américas expresan apoyo a Bolivia ante bloqueos y protestas

Los países que integran el denominado Escudo de las Américas expresaron este jueves su respaldo al Gobierno de Bolivia, encabezado por el presidente Rodrigo Paz, y rechazaron los intentos de desestabilización y derrocamiento promovidos en medio de las protestas y bloqueos que afectan al país.

El pronunciamiento fue difundido por los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, ante el conflicto social y las movilizaciones que se concentran en la sede de gobierno.

“Los países miembros del Escudo de las Américas expresamos nuestra profunda preocupación por las protestas y los bloqueos de carreteras dirigidos a subvertir el orden constitucional y desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Bolivia”, señala el documento publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En el comunicado, los países miembros reafirmaron su apoyo al Gobierno boliviano e hicieron un llamado a los manifestantes a expresar sus demandas de manera pacífica y dentro del respeto a las instituciones democráticas.

Asimismo, el pronunciamiento señala que, cuando las protestas derivan en hechos de violencia, el Estado tiene la responsabilidad de preservar el orden público en el marco de la ley. También advierte que no se puede permitir el derrocamiento de gobiernos democráticamente elegidos en la región.

El documento sostiene además que las protestas y bloqueos están dificultando la distribución de combustible y suministros médicos en distintas regiones del país, mientras el Gobierno trabaja en la recuperación económica e institucional.

Frente a este escenario, el Escudo de las Américas informó que sus países miembros vienen brindando asistencia humanitaria a Bolivia y ratificó su compromiso de fortalecer la cooperación regional en defensa de la democracia, la seguridad y el bienestar del hemisferio occidental.

Fuente: ABI

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