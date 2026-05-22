Gobierno garantiza pago de Bono 'Gestión de Aula' desde junio

El Ministerio de Educación emitió un comunicado aclaratorio para asegurar que el Bono 'Gestión de Aula' continúa vigente y que el Decreto Supremo 5622 no elimina, reduce ni modifica este beneficio destinado al magisterio fiscal.

La aclaración surge luego de versiones y cuestionamientos generados tras la promulgación de la nueva normativa, que según la cartera de Estado únicamente incorpora precisiones técnicas y administrativas relacionadas con el financiamiento del incentivo.

“El Decreto Supremo N° 5622 no elimina, reduce ni modifica el Bono Gestión de Aula establecido mediante el DS N° 5621”, señala el comunicado oficial.

La institución sostuvo que el objetivo de la norma es brindar mayor claridad y evitar interpretaciones erróneas que puedan generar incertidumbre entre los maestros urbanos y rurales.

Foto: Comunicado oficial. Ministerio de Educación.

Asimismo, el Ministerio afirmó que el beneficio cuenta con financiamiento garantizado mediante recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), tanto para la gestión 2026 como para futuras administraciones fiscales.

De acuerdo con la información oficial, el pago se realizará cada mes de junio y el monto inicial establecido para este año será de Bs 2.400.

La cartera de Educación también informó que los montos serán actualizados anualmente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Finalmente, el Gobierno ratificó su compromiso con el sistema educativo, el cumplimiento del calendario escolar y el reconocimiento al trabajo del personal docente y administrativo del magisterio fiscal.

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