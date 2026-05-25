Conductores y transportistas que permanecen varados en el kilómetro 50 del municipio de Yapacaní solicitaron este lunes un cuarto intermedio en los bloqueos de carretera, que ya cumplen ocho días, debido a la falta de recursos y al temor constante de sufrir robos durante las noches.

En el lugar se encuentran decenas de vehículos detenidos, entre ellos más de 30 cisternas cargadas con diésel y gasolina destinadas al abastecimiento del departamento de Cochabamba.

“Ya más de una semana aquí, esperando poder pasar”, manifestó uno de los conductores afectados por la medida de presión.

Los choferes denunciaron que durante las noches existe inseguridad en la zona y aseguran que delincuentes aprovechan la situación para sustraer pertenencias y autopartes de los motorizados.

“Hay delincuentes que nos roban llantas y otras cosas”, relató otro transportista.

Además de la preocupación por la seguridad, los afectados indicaron que la prolongada permanencia en carretera ha agotado sus recursos económicos y alimentos.

“No tenemos viático, ya no tenemos plata”, expresó uno de los conductores, mientras reiteraban el pedido a los bloqueadores para que permitan al menos un paso temporal y así continuar sus viajes.

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