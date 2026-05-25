Manfred confirma cierre técnico de celdas en K’ara K’ara en coordinación con el Tribunal Agroambiental

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, afirmó que el municipio viene cumpliendo con la resolución del Tribunal Agroambiental relacionada con el manejo del relleno sanitario de K’ara K’ara y el cierre técnico de las celdas 2 y 3.

Explicó que el fallo establece la necesidad de avanzar en el cierre técnico del área, lo que implica el traslado parcial de residuos y no la totalidad de la basura. En ese sentido, indicó que el proceso se enmarca en la industrialización de los desechos y en la implementación de una nueva infraestructura de tratamiento.

“El tema ya hemos sido recurrentes en declaraciones. Hay una resolución del Tribunal Agroambiental para terminar lo que significa la celda 2 y 3 para hacer el cierre técnico. Entonces lo que tiene que hacerse es simplemente llevar una parte, no se necesita llevar toda la basura”, señaló Reyes Villa.

El alcalde sostuvo que la disposición responde a criterios técnicos y legales, y que el municipio tiene la responsabilidad de ejecutar el cierre de las celdas para evitar riesgos ambientales como deslizamientos, malos olores y proliferación de moscas.

Asimismo, remarcó que el proceso no se limita a una zona específica, sino que corresponde a toda la ciudad. “Es un lugar de Cochabamba y tenemos todo el derecho de industrializar allá y es la empresa la que ha elegido el lugar”, agregó.

Reyes Villa también aseguró que no se prevén conflictos y descartó el uso de la fuerza pública, señalando que el Municipio mantiene diálogo con distintos sectores. Además, advirtió que dirigentes que promuevan conflictos por motivos políticos podrían ser procesados conforme a la normativa vigente.

Por su parte, el director de Prensa e Imagen Corporativa de la Alcaldía, Juan José Ayaviri, afirmó que la administración municipal cumplirá la resolución agroambiental y descartó que exista motivo de alarma para la población.

“No vamos a escatimar ningún esfuerzo para que esto se pueda cumplir. Obviamente vamos a coordinar también con el Tribunal Agroambiental”, señaló.

Ayaviri explicó que la basura continúa siendo recogida con normalidad y que el proceso de cierre técnico de las celdas se realiza de manera progresiva, con el ingreso de aproximadamente 40.000 metros cúbicos de residuos durante un periodo de tres a cuatro meses.

El funcionario agregó que el objetivo es evitar conflictos sociales y mantener el diálogo con los sectores involucrados. En ese marco, confirmó que se convocará nuevamente a los dirigentes para continuar con las negociaciones.

Mira la programación en Red Uno Play