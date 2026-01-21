“Fue un honor escucharlo”: Jóvenes exportadores destacan a Ivo Kuljis por su trayectoria y aporte al país

Con el objetivo de fortalecer la formación empresarial y motivar a las nuevas generaciones, la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX) fue escenario de un conversatorio organizado por la Red de Jóvenes Exportadores (REJEX), que contó con la participación de Ivo Kuljis, reconocido referente del empresariado boliviano.

Kuljis, condecorado como “Hijo Ilustre” de Santa Cruz, y destacado como uno de los empresarios más influyentes del país, compartió con los jóvenes sus historias de vida, aprendizajes, logros y su visión sobre el desarrollo empresarial, en una conversación cercana y enriquecedora que despertó gran interés entre los asistentes.

El presidente de CADEX, Oswaldo Barriga, destacó la importancia de estos espacios de formación para la juventud.

“Tenemos la Red de Jóvenes Exportadores, que es REJEX, la Federación de Jóvenes de Bolivia y la Casa de la Juventud, que forman parte de esta fuerza que impulsamos desde CADEX para que los jóvenes conozcan la forma de hacer negocios y de construir empresa”, señaló.

Por su parte, el presidente de REJEX, Santiago Roda, explicó que la elección del invitado respondió a su trayectoria y liderazgo.

“Quisimos organizar este evento con don Ivo Kuljis, que es un referente del empresariado no solo en Santa Cruz, sino en todo Bolivia, para que comparta su conocimiento y experiencia con toda la juventud presente”, afirmó.

Desde la Federación de Jóvenes Bolivianos, José Ignacio D’arruda resaltó el carácter inspirador del empresario.

“Es una persona motivadora, un emprendedor nato que no deja de construir. Su historia puede inspirar a los jóvenes a emprender y a sacar adelante a Santa Cruz y Bolivia”, expresó.

Los jóvenes exportadores coincidieron en que el conversatorio fue una experiencia valiosa y profundamente inspiradora. Destacaron la sencillez de Kuljis, su cercanía y la claridad con la que transmitió sus consejos, así como la importancia de aprender de quienes han contribuido al desarrollo productivo de la región.

