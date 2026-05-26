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Video capta el momento en que desbordan la seguridad en la serenata de Sucre

Decenas de asistentes derribaron parte de las vallas de seguridad y avanzaron hacia el escenario principal durante la Serenata al 25 de Mayo en Sucre.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

26/05/2026 9:44

Agregar Reduno en
Video: multitud rompe las vallas y se acerca al escenario en Sucre
Sucre, Bolivia

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La fiesta y la música se vivían a pleno durante la serenata al 25 de Mayo en Sucre, pero por algunos minutos el ambiente cambió y dio paso a escenas de tensión en el Parque Multipropósito.

Todo ocurrió cuando comenzaba la presentación del grupo Alcoholika. Decenas de asistentes, que buscaban estar más cerca del escenario, sobrepasaron el cordón de seguridad instalado frente a la tarima principal.

 

Según se conoció, algunas personas expresaron su molestia por la distancia que la población tenía para poder observar a los artistas.

Las imágenes registraron el momento exacto en que la multitud desborda el área de seguridad y se aproxima al escenario.

Pese al incidente, la serenata continuó desarrollándose. Hasta el momento no se reportó información oficial sobre personas afectadas.

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