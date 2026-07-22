Arranca el segundo tiempo Universidad Central y Santos (0-1)

El Peixe, donde milita el boliviano Miguel Terceros, visita territorio venezolano para disputar el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.
21/07/2026 20:30
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Santos de Brasil inicia este martes su camino en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 ante Universidad Central de Venezuela desde las 20:30 hora de Bolivia, en una serie donde el conjunto brasileño buscará conseguir un resultado positivo como visitante.
Sigue aquí el minuto a minuto del partido:
La instancia de playoffs de la Copa Sudamericana corresponde a una ronda previa a los octavos de final, donde los equipos que buscan avanzar al cuadro principal se enfrentan en partidos de ida y vuelta.
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