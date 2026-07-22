TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Super deportivo

Arranca el segundo tiempo Universidad Central y Santos (0-1)

El Peixe, donde milita el boliviano Miguel Terceros, visita territorio venezolano para disputar el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Martin Suarez Vargas

21/07/2026 20:30

Agregar Reduno en
Miguelito Terceros del Santos y Juan Camilo Zapata de la Universidad Central de Venezuela. Foto: redes sociales, Santos Futebol Clube (Facebook), @juancamilozapata_08.
Brasil.

Escuchar esta nota

Santos de Brasil inicia este martes su camino en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 ante Universidad Central de Venezuela desde las 20:30 hora de Bolivia, en una serie donde el conjunto brasileño buscará conseguir un resultado positivo como visitante.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

La instancia de playoffs de la Copa Sudamericana corresponde a una ronda previa a los octavos de final, donde los equipos que buscan avanzar al cuadro principal se enfrentan en partidos de ida y vuelta.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD