Arranca el segundo tiempo Universidad Central y Santos (0-1)

Santos de Brasil inicia este martes su camino en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 ante Universidad Central de Venezuela desde las 20:30 hora de Bolivia, en una serie donde el conjunto brasileño buscará conseguir un resultado positivo como visitante.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

La instancia de playoffs de la Copa Sudamericana corresponde a una ronda previa a los octavos de final, donde los equipos que buscan avanzar al cuadro principal se enfrentan en partidos de ida y vuelta.

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