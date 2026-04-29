¿Cuándo pagan las rentas? Este es el cronograma oficial de mayo

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) confirmó el cronograma oficial de pagos para pensionados y adultos mayores, correspondiente a las rentas del mes de abril que se cancelan en mayo.

De acuerdo con la entidad, el depósito en cuentas bancarias se realizará a partir del viernes 2 de mayo, permitiendo a los beneficiarios acceder a su dinero sin necesidad de acudir a entidades financieras.

Para quienes opten por el cobro presencial, el pago en ventanillas del Banco Unión y puntos habilitados iniciará el lunes 4 de mayo. En tanto, desde el martes 5 de mayo comenzará el pago a domicilio, dirigido principalmente a personas con dificultades para movilizarse.

Desde la institución recordaron la importancia de portar documentos vigentes para evitar inconvenientes al momento del cobro.

El SENASIR también habilitó la línea de WhatsApp 71532879 para consultas, con el objetivo de brindar información y asistencia a los beneficiarios.

El cronograma busca garantizar que los adultos mayores reciban sus pagos de forma ordenada, segura y oportuna en todo el país.

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