Un video que circula en redes sociales dejó a miles de internautas con la "piel de gallina" tras revelar un encuentro cercano con lo paranormal en una calle de México. Lo que comenzó como una jornada laboral ordinaria para un vendedor de flores, se transformó en un fenómeno inexplicable.

El encuentro con lo invisible

Las imágenes, captadas por una cámara de vigilancia, muestran al comerciante caminando con su mercancía al hombro. Al pasar frente a una vivienda marcada con el número 206, el hombre se detiene en seco. Según el relato de los hechos, el vendedor escuchó claramente la voz de una niña que le pedía una de sus flores.

Visiblemente confundido, el hombre se acercó al portón del domicilio, solo para descubrir que la casa se encontraba completamente vacía, cerrada y con candado. Tras mostrar un gesto de desconcierto y avanzar unos metros, el trabajador decidió regresar para cumplir el deseo de la pequeña voz, dejando una rosa en la reja como una ofrenda.

Un misterio confirmado por los vecinos

Mientras el vendedor depositaba la flor, algunos residentes de la zona se acercaron para explicarle el aterrador trasfondo de la propiedad. Según los testigos, no es la primera vez que ocurre un evento de este tipo:

"En esa casa se aparece una niña pequeña desde hace años", confirmaron los vecinos al comerciante, quien para ese momento ya sospechaba que su interlocutora no pertenecía a este mundo.

El momento más impactante del registro visual ocurre hacia el final, cuando se observa que la rosa desaparece misteriosamente del lugar donde fue depositada, sin que nadie se acercara físicamente a retirarla.

¿Mito o realidad?

El video ha desatado una intensa polémica en internet. Mientras los escépticos argumentan que el ruido ambiental podría haber confundido al vendedor, la reacción genuina de temor y asombro del trabajador, sumada al testimonio de la comunidad, ha hecho que el material se vuelva viral.

Este suceso, ocurrido el pasado 25 de abril, se suma a la larga lista de leyendas urbanas mexicanas, recordándonos que, en ocasiones, los límites entre lo cotidiano y lo sobrenatural son más delgados de lo que pensamos.

Y usted, ¿cree que fue un encuentro real o existe una explicación lógica para la desaparición de la flor?

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