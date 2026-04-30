Mateo Vargas busca representar a Bolivia en los Beast Games de MrBeast: las votaciones cierran mañana

El fenómeno mundial de YouTube, MrBeast, lanzó la convocatoria para la tercera entrega de sus "Beast Games", un evento que reúne a participantes de diversos países para competir en desafíos extremos. Entre los preseleccionados se encuentran cuatro representantes bolivianos, entre ellos está Mateo Vargas Cristaldo, quien es el único candidato de Santa Cruz en esta fase.

Un proceso de selección internacional

Mateo Vargas compartió detalles sobre su camino en este proceso, el cual inició hace aproximadamente seis meses tras una publicación del Youtuber solicitando perfiles de distintas nacionalidades. "Yo apliqué diciendo que quiero representar a Bolivia", explicó Mateo, añadiendo que tras una entrevista en inglés con el equipo de producción, fue notificado de su paso a la gran final de selección.

El joven deportista, quien juega tenis desde los siete años y cuenta con experiencia académica en Estados Unidos, enfatizó que su participación busca demostrar que cualquier boliviano, sin necesidad de ser una figura pública o influencer, puede alcanzar estas plataformas internacionales.

Cómo apoyar la representación boliviana

La decisión final sobre quién llevará la bandera de Bolivia a los Beast Games depende ahora del voto del público. Mateo Vargas hizo un llamado a la unidad nacional para asegurar la presencia del país en el show: "Pienso dejar la vida, el corazón y todo lo que pueda en la cancha para que Bolivia quede en lo más alto".

Los interesados en participar en la elección pueden hacerlo a través del sitio oficial de votaciones: beastgames.com/vote. Al ingresar al enlace, los usuarios encontrarán la opción de "Voto de fans", donde deberán seleccionar la imagen de Mateo VC para registrar su apoyo.

Plazo límite para votar

Es fundamental considerar que el sistema de votación es por tiempo limitado. El plazo para elegir al representante boliviano vence mañana, 1 de mayo, a las 14:00 horas (2 pm).

Mateo también habilitó información adicional y guías de votación a través de sus redes sociales en Instagram (@mateovargascr_) y TikTok (@mateovc). "Ojalá los bolivianos piensen que soy su mejor opción... el que vaya, que dé todo por el país", concluyó.

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