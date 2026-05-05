Fiscalía confirma que acribillado fuera de un boliche estaba en rebeldía y tenía antecedentes

El fiscal departamental de Alberto Zeballos confirmó que la víctima del reciente hecho de sangre en Santa Cruz de la Sierra fue identificada como Yefersson Alexander Barreto Sánchez, ciudadano colombiano de 36 años, quien contaba con antecedentes penales en el país.

Según la autoridad, el hombre tenía procesos abiertos desde la gestión 2014 por tráfico de sustancias controladas, en el marco de la Ley 1008, y actualmente enfrentaba una acusación fiscal pendiente de resolución en juicio oral.

“Se ha verificado que contaba con procesos penales por tráfico de sustancias controladas, incluso con acusación fiscal en curso”, señaló Zeballos, al detallar que el caso estaba en etapa avanzada dentro del sistema judicial.

El fiscal también informó que Barreto Sánchez se encontraba en condición de rebelde, lo que implica que no se presentó ante las instancias judiciales correspondientes. “Tenemos entendido que esta persona no hubiese comparecido a esas instancias”, explicó.

Respecto a su situación legal previa, Zeballos aclaró que las decisiones sobre la detención preventiva o eventuales beneficios, como la cesación de la misma, no dependen del Ministerio Público, sino de las autoridades jurisdiccionales, que aplican criterios legales y medidas cautelares para garantizar la presencia del imputado.

El hecho violento ocurrió cuando la víctima se encontraba en un boliche, minutos antes de ser atacada con disparos de arma de fuego que terminaron con su vida. Las autoridades no descartan que su historial penal y posibles vínculos con actividades ilícitas estén relacionados con el crimen.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del asesinato y dar con los responsables.

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