Alivio Tributario: estas son las cinco medidas clave del nuevo paquete fiscal

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) dio a conocer un paquete de cinco medidas dentro del programa de Alivio Tributario, orientadas a la condonación de deudas, la regularización fiscal y la modificación de normas tributarias clave como la prescripción, el IVA y las promociones empresariales.

Las disposiciones forman parte de la estrategia institucional bajo el lema “Hoy empezamos de nuevo”, con el objetivo de facilitar el cumplimiento tributario y ordenar la cartera de obligaciones del Estado.

1. Condonación extraordinaria de deudasLa primera medida establece la condonación de deudas tributarias acumuladas hasta la gestión 2017, incluyendo intereses, multas y mantenimiento de valor. También se condonan las deudas correspondientes a la gestión 2020.

El beneficio aplica a contribuyentes con obligaciones menores a Bs 10 millones, con el objetivo de depurar deudas antiguas de difícil recuperación y mejorar la administración tributaria.

2. Regularización de deudas tributarias (2018–2025)Se establece un periodo de 120 días para la regularización de deudas tributarias y aduaneras generadas entre 2018 y 2025, excluyendo la gestión 2020 por la condonación total.

Las modalidades contempladas son:

Pago al contado: cancelación del tributo omitido más 50% del mantenimiento de valor.

Facilidades de pago (hasta 36 meses): pago del tributo omitido con 100% del mantenimiento de valor, sin multas ni intereses.

El beneficio también alcanza a deudas acumuladas hasta 2017 iguales o superiores a Bs 10 millones.

3. Prescripción tributaria más cortaLa tercera medida reduce el plazo de prescripción de obligaciones tributarias de 8 a 4 años en procesos de control, fiscalización, cobro y ejecución tributaria.

Además, las sanciones tributarias prescriben en 2 años, lo que busca brindar mayor seguridad jurídica tanto al Estado como a los contribuyentes.

4. Transparencia en el IVAEl Impuesto al Valor Agregado (IVA) será ahora expuesto de forma separada en las facturas, permitiendo que el contribuyente identifique con claridad el monto que paga.

Se mantiene la tasa del 13%, pero con una presentación más transparente en la facturación.

Ejemplo comparativo:

Antes: IVA incluido en el precio final (100 → 114,94)

Ahora: precio base 100 + IVA 13% = 113

La medida busca mejorar la claridad en las transacciones comerciales y la comprensión del aporte tributario.

5. Promociones empresariales fuera de la Ley de Juegos de Azar

La quinta medida establece que las promociones empresariales quedan excluidas de la Ley N° 060 de Juegos de Lotería y de Azar.

Esto permitirá a las empresas realizar campañas promocionales sin restricciones adicionales, con el objetivo de impulsar la actividad económica, el comercio y el emprendimiento.

Cierre institucional

El SIN destacó que este paquete de medidas forma parte del programa “Alivio Tributario – Un alivio real”, orientado a facilitar el cumplimiento fiscal, modernizar el sistema tributario y promover una mayor dinámica económica en el país.



Mira la programación en Red Uno Play