Esteban Garnica rompe el silencio tras Duelo de Voces: "Nunca imaginé recibir tanto cariño"

Después de conquistar a miles de televidentes y quedarse con el segundo lugar de La Gran Batalla - Duelo de Voces, Esteban Garnica visitó el programa El Mañanero de Red Uno, donde habló sobre la experiencia que cambió su vida y lo convirtió en una de las voces más queridas del país.

Con emoción y gratitud, el joven artista recordó cada etapa de su paso por el reality y confesó que nunca imaginó vivir algo tan grande.

"La verdad es que mi experiencia fue increíble. Hubo cosas que nunca pensé que pasarían en mi vida. La producción me trató con mucho cariño, desde maquillaje, vestuario y muchas cosas que me ayudaron a crecer", expresó.

UN SUEÑO QUE COMENZÓ CON NERVIOS

Aunque ya tenía experiencia en la música gracias a una banda que integró en Cochabamba, Esteban reconoció que enfrentarse a un programa de televisión fue un reto completamente distinto.

"Ya había tenido experiencia en algunas producciones porque tenía una banda en Cochabamba, pero nunca algo tan profesional como ahora, con locaciones y toda la producción detrás", comentó.

El cantante también recordó los nervios que sintió durante el casting, especialmente porque era la primera vez que participaba en una selección de este tipo.

"Era la primera vez que hacía un casting y entré sin saber quiénes estaban ahí. Cuando vi a Tito estaba súper nervioso, pero él hizo que me soltara un poco más. Es una persona muy humana y me ayudó a tranquilizarme", relató.

EL SUEÑO DE LLEGAR A LA FINAL

A medida que avanzaba la competencia, Esteban comenzó a creer que podía llegar lejos, aunque admite que el nivel de sus compañeros hacía que el desafío pareciera cada vez más complicado.

"Sí soñaba con llegar a la final, pero viendo los talentos que había en la competencia, me parecía muy difícil. Sin embargo, lo logré y eso me hace muy feliz", afirmó.

Durante varias semanas, su crecimiento artístico y su conexión con el público lo convirtieron en uno de los favoritos de la audiencia.

EL CARIÑO DEL PÚBLICO QUE LO SORPRENDIÓ

Uno de los aspectos que más marcaron a Esteban fue el enorme respaldo recibido a través de las redes sociales.

El artista aseguró que deseaba contar con el apoyo de la gente, pero jamás imaginó la magnitud del cariño que recibiría.

"Me ha sorprendido muchísimo tener tanto apoyo en redes sociales. Gracias al programa la gente pudo conocerme. Yo deseaba que me apoyaran, pero no esperaba tanto cariño", confesó emocionado.

Ahora, tras el éxito alcanzado en Duelo de Voces, Esteban Garnica se prepara para continuar desarrollando su carrera musical, siempre fiel al género que más lo identifica: el rock pop.

Con humildad, talento y una creciente legión de seguidores, el cochabambino deja claro que su historia en la música recién comienza.

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