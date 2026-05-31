Reprograme la alarma: desde este lunes los estudiantes ingresan más tarde

Los estudiantes y padres de familia de Santa Cruz deberán ajustar sus rutinas desde este lunes 1 de junio. La Dirección Departamental de Educación (DDE) confirmó la aplicación del horario de invierno en todas las unidades educativas del departamento, una medida que permitirá el ingreso más tarde en el turno de la mañana y una salida anticipada en el turno de la tarde.

La decisión fue asumida ante el descenso de temperaturas registrado en distintas regiones cruceñas y los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que anticipan jornadas más frías durante las próximas semanas.

Según informó el director departamental de Educación, Nelson Alcócer, los estudiantes del turno mañana ingresarán 30 minutos después de su horario habitual, mientras que los alumnos del turno tarde saldrán media hora antes. Además, se mantendrá una tolerancia de entre 10 y 15 minutos para el ingreso, dependiendo de las condiciones climáticas de cada zona.

La autoridad también recordó que las unidades educativas deberán ser flexibles con el uso del uniforme, permitiendo que los escolares asistan con ropa abrigada para proteger su salud durante la temporada de bajas temperaturas.

Mientras tanto, la DDE continúa analizando la fecha de las vacaciones invernales, que podrían desarrollarse entre finales de junio e inicios de julio, coincidiendo con el periodo más frío del año.

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