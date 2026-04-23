Mototaxistas dan cuarto intermedio tras bloquear la ruta a los Valles

Consultado sobre el cuarto intermedio, el presidente de la Federación de mototaxistas a nivel departamental indicó que “hoy evaluando las primeras medidas, hemos visto que se ha logrado la renuncia de la ministra de YPFB, algo que solicitábamos como sector transporte mototaxi, mañana se están sumando más provincias".

La ruta a la que se refiere el ejecutivo es la que corresponde a los Valles, en Santa Cruz. Esta drástica determinación surge como una respuesta directa de transportistas y mototaxistas ante, lo que indica, el deterioro sistemático de sus unidades de trabajo.

Los movilizados denuncian que la calidad del combustible distribuido ha provocado daños mecánicos severos que nadie está dispuesto a resarcir. Según la dirigencia del sector, la protesta se mantendrá de forma indefinida hasta que las autoridades competentes se presenten en el lugar.

A la crisis de los carburantes se suma el deplorable estado de la infraestructura vial, marcada por baches profundos y constantes deslizamientos de tierra, según lo que denuncian. Los conductores sostienen que circular por estos tramos representa un riesgo que se ha vuelto insostenible.

Impacto en la terminal

Mientras el resto de las conexiones departamentales operan con normalidad, la terminal bimodal ha restringido severamente las salidas hacia esta zona específica. Decenas de pasajeros permanecen en la incertidumbre, aguardando que un diálogo oficial logre despejar las vías y restaurar la conectividad.

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