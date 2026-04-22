La aeronave refuerza la capacidad logística del país con operaciones en pistas no preparadas, gran autonomía y alto rendimiento en misiones críticas.
22/04/2026 17:38
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La Fuerza Aérea Boliviana incorporó el avión de transporte estratégico Lockheed C-130 Hercules modelo C-130B (FAB-61), una aeronave reconocida a nivel mundial por su versatilidad y capacidad para operar en escenarios complejos.
Principales características del Hércules C-130B
Complemento: aeronaves para misiones específicas
La renovación de la flota también incluye otras aeronaves con funciones especializadas:
Formación y modernización
La FAB también reactivó el entrenamiento de pilotos con aeronaves como Cessna 172, Diamond DA40 y Zlin, fortaleciendo la formación básica y avanzada.
Estas incorporaciones forman parte de un proceso de modernización institucional orientado a mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, operaciones logísticas y desafíos del sector aeronáutico en Bolivia.
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