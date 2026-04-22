La Fuerza Aérea Boliviana incorporó el avión de transporte estratégico Lockheed C-130 Hercules modelo C-130B (FAB-61), una aeronave reconocida a nivel mundial por su versatilidad y capacidad para operar en escenarios complejos.

Principales características del Hércules C-130B

Operación en condiciones extremas: diseñado para volar en climas adversos, altitudes elevadas y entornos exigentes.

diseñado para volar en climas adversos, altitudes elevadas y entornos exigentes. Despegue y aterrizaje en pistas no preparadas: puede operar en superficies cortas, de tierra o poco acondicionadas.

puede operar en superficies cortas, de tierra o poco acondicionadas. Gran capacidad de carga: permite transportar toneladas de equipo, suministros o personal.

permite transportar toneladas de equipo, suministros o personal. Alcance de largo radio: ideal para misiones logísticas y humanitarias a grandes distancias.

ideal para misiones logísticas y humanitarias a grandes distancias. Versatilidad operativa: utilizado para transporte militar, evacuaciones médicas, ayuda humanitaria y operaciones especiales.

Complemento: aeronaves para misiones específicas

La renovación de la flota también incluye otras aeronaves con funciones especializadas:

El Learjet 25B (FAB-008), destinado a aerofotogrametría y monitoreo territorial .

. El CASA C-212 Aviocar, clave por su capacidad de operar en pistas cortas y zonas críticas, ideal para regiones de difícil acceso y evacuaciones.

Formación y modernización

La FAB también reactivó el entrenamiento de pilotos con aeronaves como Cessna 172, Diamond DA40 y Zlin, fortaleciendo la formación básica y avanzada.

Estas incorporaciones forman parte de un proceso de modernización institucional orientado a mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, operaciones logísticas y desafíos del sector aeronáutico en Bolivia.

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