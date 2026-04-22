TEMAS DE HOY:
Caso Marset Capitán Rodríguez Interpol

24ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Un clic y listo: Así funciona la nueva compra online de lotería

La nueva plataforma permite adquirir números desde cualquier dispositivo y busca ampliar el alcance de la lotería en todo el país.

Red Uno de Bolivia

22/04/2026 17:21

Un clic y listo: así funciona la nueva compra online de lotería. Foto ABI.
Bolivia

Escuchar esta nota

La Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad presentó oficialmente su nueva plataforma digital para la compra de billetes en línea, una herramienta que permitirá a los usuarios adquirir números desde su celular o computadora, sin necesidad de acudir a puntos físicos.

Desde la entidad destacaron que esta iniciativa forma parte de un proceso de modernización orientado a ampliar el acceso y fortalecer el carácter solidario del juego.

“Estamos transformando la lotería tradicional. La idea es masificar la venta del billete, porque cada compra se convierte en solidaridad”, señalaron.

La plataforma fue desarrollada por la empresa Todotix y cuenta con certificación internacional ISO 27001, lo que garantiza estándares de seguridad en el manejo de la información de los usuarios.

¿Cómo funciona?

Para adquirir un billete, los usuarios deben ingresar al portal oficial, registrarse (en caso de no tener cuenta), seleccionar el número deseado, realizar el pago y recibir el billete digital conforme a su elección.

El sistema está supervisado por la Autoridad de Fiscalización del Juego, que regula todos los procedimientos para garantizar transparencia y seguridad en las operaciones.

Con esta nueva modalidad, la Lotería Nacional busca adaptarse a las tendencias digitales y facilitar el acceso a sus productos en todo el territorio nacional.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:55

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:55

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD