Un clic y listo: Así funciona la nueva compra online de lotería

La Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad presentó oficialmente su nueva plataforma digital para la compra de billetes en línea, una herramienta que permitirá a los usuarios adquirir números desde su celular o computadora, sin necesidad de acudir a puntos físicos.

Desde la entidad destacaron que esta iniciativa forma parte de un proceso de modernización orientado a ampliar el acceso y fortalecer el carácter solidario del juego.

“Estamos transformando la lotería tradicional. La idea es masificar la venta del billete, porque cada compra se convierte en solidaridad”, señalaron.

La plataforma fue desarrollada por la empresa Todotix y cuenta con certificación internacional ISO 27001, lo que garantiza estándares de seguridad en el manejo de la información de los usuarios.

¿Cómo funciona?

Para adquirir un billete, los usuarios deben ingresar al portal oficial, registrarse (en caso de no tener cuenta), seleccionar el número deseado, realizar el pago y recibir el billete digital conforme a su elección.

El sistema está supervisado por la Autoridad de Fiscalización del Juego, que regula todos los procedimientos para garantizar transparencia y seguridad en las operaciones.

Con esta nueva modalidad, la Lotería Nacional busca adaptarse a las tendencias digitales y facilitar el acceso a sus productos en todo el territorio nacional.

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