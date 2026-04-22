Mini cines operan sin control en La Paz y generan preocupación por condiciones y acceso

Un recorrido realizado por la Red Uno en distintos mini cines, también conocidos como “cines privados”, en la ciudad de La Paz evidenció que estos establecimientos operan de forma continua desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Estos espacios se han expandido principalmente en zonas céntricas.

En cercanías a unidades educativas

La mayoría de estos locales se encuentra en inmediaciones de universidades y unidades educativas, especialmente en las calles Federico Suazo y Capitán Ravelo.

Esta situación genera preocupación por la cercanía con población estudiantil.

Durante la verificación, se constató que los mini cines operan en espacios reducidos, de aproximadamente dos por un metro.

Se trata de ambientes similares a pequeñas habitaciones que cuentan únicamente con luces LED, una pantalla y un sofá. Estas condiciones han generado cuestionamientos sobre la seguridad y salubridad de estos lugares.

Ingreso sin control de identidad

Otro aspecto observado es la falta de control para el ingreso.

En varios casos, no se solicita ningún tipo de identificación, permitiendo el acceso únicamente con el pago del servicio.

Las tarifas oscilan entre 15 bolivianos por una hora y 20 bolivianos por dos horas.

Debate sobre regulación

La situación abre el debate sobre la necesidad de controles, fiscalización y regulación de este tipo de servicios en la ciudad.

Autoridades aún no se han pronunciado oficialmente, mientras crecen las preocupaciones por el funcionamiento de estos espacios en zonas altamente transitadas por jóvenes.

Mira la programación en Red Uno Play