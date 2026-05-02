Jonatan abre la noche con riesgo y estilo: sorprende, pero no convence del todo

Arrancó la noche de competencia en La Gran Batalla – Duelo de Voces y el encargado de abrir el escenario este viernes fue Jonatan Peñaranda, integrante del equipo de Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda.

Tras haber pasado por una gala de eliminación, Jonatan regresó decidido a darlo todo. Para esta presentación eligió “La llave de mi corazón”, del reconocido artista Juan Luis Guerra, apostando por una arriesgada fusión de reggae y jazz que marcó un inicio diferente en la velada.

La propuesta fue bien recibida por el jurado, aunque no estuvo exenta de observaciones. Tito Larenti destacó la inteligencia de la interpretación, pese a algunos errores:

“Hubo cositas, errores, pero eso no arruina una presentación inteligente. Es una canción muy compleja de hacer y reversionar. Asumieron el riesgo y fueron muy inteligentes”, señaló.

Por su parte, Marco Veizaga valoró la valentía del participante:

“Me gusta que corran riesgos. Jonatan, has tenido mucha libertad vocal, eso es clave para verlo crecer. Hubo dos desafinaciones, pero hay que continuar”, comentó.

En la misma línea, Diego Ríos resaltó el factor sorpresa, aunque sugirió mayor control:

“Siempre sorprendiendo, pero a veces menos es más. Hay que evaluar esos agudos. Es una buena presentación y tienes mucho camino por recorrer”, indicó.

Finalmente, Alenir Echeverría apuntó a la importancia de cuidar los detalles técnicos:

“Creo que te has vuelto a encontrar, pero ahora debes cuidar los arreglos vocales. No fue una mala presentación, es un punto intermedio”, afirmó.

Al cierre de la presentación, se reveló su puntaje: 5.7, una calificación que le permite respirar tranquilo y mantenerse fuera de la zona de riesgo.

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