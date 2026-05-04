El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra informó sobre el cierre temporal de varias calles aledañas a la Plaza 24 de Septiembre, debido a los actos de posesión del nuevo alcalde, Manuel Saavedra.

Según el comunicado difundido en redes sociales, la restricción vehicular abarcará desde la calle Ballivián hasta la calle Florida, además del tramo comprendido entre la calle Bolívar y la calle Chuquisaca. La medida busca garantizar la seguridad y organización durante las actividades oficiales.

Este lunes 4 de mayo marca el inicio de un nuevo ciclo político a nivel nacional, con la toma de juramento de autoridades subnacionales para el periodo 2026-2031.

En la capital cruceña, la agenda de posesión comenzó a las 15:00, cuando Saavedra se presentó ante el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) para prestar juramento como nueva autoridad municipal.

Posteriormente, se prevé su asistencia al Concejo Municipal, donde a las 17:00 se instalará la sesión destinada a la elección de la nueva directiva. Una vez designada la presidencia del órgano deliberante, se tiene programado que a las 18:00 se realice el acto central en la Plaza 24 de Septiembre, donde el nuevo alcalde será posesionado ante la ciudadanía.

Como parte de la jornada, Saavedra también presentará a su gabinete municipal, cuyos integrantes prestarán juramento para asumir funciones. Tras ello, la autoridad municipal emitirá dos decretos con los que dará inicio formal a su gestión.

Las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones, planificar sus desplazamientos y optar por rutas alternativas para evitar congestionamientos en el centro de la Ciudad de los Anillos durante el desarrollo de estos actos.

Mira la programación en Red Uno Play