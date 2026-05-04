En un gesto que fusiona la política con la vanguardia tecnológica, Juan Pablo Velasco asumió este lunes el mando de la Gobernación de Santa Cruz. Sin embargo, más allá del protocolo oficial, el centro de todas las miradas fue su llegada al acto de posesión: el gobernador electo arribó al Centro de Educación Ambiental (CEA) a bordo de una Tesla Cybertruck.

Acompañado de su esposa, Velasco descendió del imponente vehículo de acero inoxidable, cuya estética futurista contrastó fuertemente con el entorno tradicional de la zona. La elección del transporte no pasó desapercibida, interpretándose como un mensaje de modernización y ruptura con el estilo político convencional.

"Acciones concretas en el corto plazo"

Tras descender del vehículo ante la expectativa de los medios y ciudadanos, el nuevo gobernador ofreció sus primeras declaraciones con un enfoque centrado en la eficiencia y la celeridad.

"Hoy empieza un día histórico para Santa Cruz. Estamos muy contentos de asumir esta responsabilidad, pero también con mucha seriedad y firmeza de que necesitamos actuar rápidamente", afirmó Velasco.

Impacto y tendencia

La llegada en la Cybertruck encendió rápidamente las redes sociales, convirtiéndose en tendencia. Independientemente de la polémica estética, Velasco cerró su intervención reafirmando su compromiso: "Para eso nos han elegido y eso es lo que vamos a hacer", sentenció antes de ingresar al recinto para la transición oficial de mando.

Santa Cruz inicia una nueva etapa política, marcada por una narrativa de velocidad y tecnología.

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