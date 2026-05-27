En La Paz se instala mesa de diálogo entre autoridades y dirigentes de diferentes sectores para buscar una salida a los bloqueos

Autoridades del Gobierno, representantes de organizaciones sociales, legisladores e instituciones instalaron este miércoles una mesa de diálogo nacional en la ciudad de La Paz con el objetivo de buscar una salida a la crisis política y social provocada por los bloqueos que afectan a distintas regiones del país.

La denominada “Comisión de Diálogo” se desarrolla bajo la conducción del vicepresidente Edman Lara, junto a jefes de bancada de las diferentes fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), además de delegados de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, representantes de derechos humanos y sectores movilizados.

Uno de los principales asistentes fue el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien acudió en representación del Órgano Ejecutivo.

En La Paz instalan mesa de diálogo para buscar solución a los bloqueos. Foto: Ministerio de la Presidencia

A su llegada, Lupo reafirmó la postura del Gobierno frente al escenario de conflictividad y remarcó la necesidad de priorizar el diálogo como mecanismo de solución.

“Hoy también asistimos a este espacio de diálogo que ha sido convocado por el Vicepresidente con la misma esperanza y convicción de que el diálogo es el camino para encontrar soluciones”, declaró.

El ministro de la Presidencia también defendió la participación del Ejecutivo en distintos espacios de negociación desarrollados en las últimas semanas.

“El Gobierno ha asistido ya a 80 reuniones para dialogar con diversos sectores; en muchos de ellos ha participado el Presidente (Rodrigo Paz) y en todos hemos llegado a acuerdos satisfactorios”, sostuvo.

Respecto a las demandas de algunos sectores movilizados, Lupo señaló que el Gobierno cuenta con respuestas elaboradas sobre varios puntos planteados, aunque indicó que todavía no se logró exponerlos completamente.

“Nosotros hemos venido como participantes, pero obviamente tenemos respuestas a un pliego legítimo que queremos discutirlo”, afirmó.

La reunión fue convocada con el propósito de abrir canales de entendimiento entre el Ejecutivo, el Legislativo y organizaciones sociales, en medio de la preocupación por las consecuencias de los bloqueos, que afectan el abastecimiento, la circulación vehicular y la actividad económica en varias regiones del país.

Los asistentes señalaron que el objetivo central del encuentro es construir un diálogo “sincero y propositivo”, orientado a pacificar el país y avanzar en soluciones frente a las demandas sociales.

Se prevé que en las próximas horas las autoridades den a conocer conclusiones o posibles acuerdos surgidos de esta reunión clave instalada en La Paz.

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