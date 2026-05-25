Mercados de Cochabamba reportan alza en el precio de la carne de pollo y res por bloqueos

Los precios de varios productos de la canasta familiar continúan incrementándose en los mercados de Cochabamba debido a los bloqueos que persisten en distintas rutas del departamento.

Varias comerciantes aseguran que la llegada de alimentos es menor, lo que ha provocado incrementos principalmente en la carne de pollo y dificultades en el abastecimiento de carne de res.

PreciosEn un recorrido se verificó que el kilo de carne de pollo se comercializó entre Bs 19 y Bs 20 con menudo, mientras que sin menudo alcanzó entre Bs 20 y Bs 21, registrando un aumento de hasta Bs 3 en comparación con días anteriores.

“Estamos sorprendidos, nos han entregado más caro. Antes de ayer estábamos vendiendo en 15 o 16 bolivianos; ahora está en 19 y 20”, contó una comerciante.

Las vendedoras de los centros de abasto señalaron que el incremento responde a la reducción en el ingreso del producto hacia los mercados, aunque aseguran que la venta se mantiene con normalidad debido a la demanda.

“Nos han hecho subir casi dos bolivianos del viernes para hoy. No hay mucho pollo y por eso ha subido”, explicó otra comerciante.

En cuanto a la carne de res, los vendedores indicaron que llega en menor cantidad debido a los cortes de ruta, aunque por el momento los precios se mantienen. El kilo de carne blanda se ofrece desde Bs 70, mientras que la carne molida se vende entre Bs 52 y Bs 56, según el corte.

Sin embargo, comerciantes advirtieron que las ventas de carne vacuna han disminuido debido a los elevados precios.

“No está viniendo mucha gente a comprar porque sigue caro. Todos pedimos que haya una solución para que se normalicen los precios”, manifestó una vendedora.

Bloqueos persisten en Cochabamba

El alza de precios ocurre en medio de los bloqueos que continúan en varios sectores del departamento. Según el reporte emitido por la Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial desde la Terminal de Buses de Cochabamba, se mantienen puntos de bloqueo en la carretera nueva y antigua hacia Santa Cruz, también las rutas al occidente y sur del país.

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