De Bs 3 a Bs 12: Escasez por bloqueos dispara precios de verduras en La Paz

La escasez de alimentos y las dificultades en el transporte de productos por los bloqueos comienzan a reflejarse con fuerza en los mercados paceños. En el Mercado Rodríguez, comerciantes reportaron un incremento considerable en el precio de verduras y hortalizas, situación que afecta directamente la economía de las familias.

Uno de los productos más afectados es el tomate. Las vendedoras señalaron que antes del inicio de los bloqueos la libra costaba entre Bs 2 y Bs 3,50; sin embargo, actualmente se comercializa hasta en Bs 12 debido a la escasa llegada del producto.

Según detalló, el aumento también se refleja en la venta al por mayor. La cuarta de tomate, que anteriormente costaba Bs 15, ahora alcanza los Bs 60.

Otros productos también registran incrementos importantes. La cuarta de cebolla peruana subió de Bs 20 a Bs 35; mientras que una cabeza de brócoli, que antes costaba entre Bs 8 y Bs 10, ahora se vende entre Bs 25 y Bs 30.

La situación alcanza además al coliflor, apio, perejil y papa, cuyos precios también experimentaron variaciones por la reducción en el abastecimiento.

Presupuesto reducido para canasta familiar

Desde el mercado, las comerciantes señalaron que las amas de casa comenzaron a modificar sus hábitos de compra y ahora adquieren menores cantidades para intentar ajustar sus presupuestos familiares.

A 25 días de conflicto y bloqueos en diferentes regiones del país, la preocupación crece entre consumidores y vendedores, quienes advierten que la falta de productos y el aumento de precios golpean cada vez más la economía cotidiana de la población paceña.

Mira la programación en Red Uno Play