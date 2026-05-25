Transporte pesado denuncia ataques a vehículos de auxilio en medio de bloqueos

El presidente del Transporte Pesado Internacional, Marcelo Cruz, denunció que bloqueadores atacaron vehículos de auxilio y apedrearon camionetas que intentaban trasladar a transportistas para recibir atención médica, agravando la situación de cientos de conductores retenidos en distintos puntos del país.

Transportistas sobreviven en carreteras

Según el dirigente, varios choferes presentan complicaciones de salud debido a las bajas temperaturas, la falta de alimentos y la ausencia de medicamentos, tras permanecer varados por más de 25 días en carreteras bloqueadas.

“Las camionetas que fueron con ayuda y para evacuar a transportistas enfermos fueron apedreadas y tuvieron que retornar sin poder brindar asistencia”, denunció.

Cruz afirmó que algunos conductores sufren afecciones respiratorias, descompensaciones por diabetes y presión alta, sin posibilidad de acceder a atención médica o ser trasladados a centros hospitalarios.

Intransigencia de marchistas

Asimismo, señaló que la situación evidencia una creciente intransigencia en los puntos de bloqueo, donde —según dijo— se estaría impidiendo incluso el paso de ayuda humanitaria destinada a los camioneros.

El dirigente pidió una intervención inmediata de las autoridades para garantizar la evacuación de los transportistas afectados y restablecer la libre transitabilidad en las rutas nacionales.

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