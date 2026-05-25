¿Tienes deudas tributarias? Esto es lo que se sabe del nuevo perdonazo anunciado por Rodrigo Paz

El presidente Rodrigo Paz anunció el envío de una norma de perdonazo tributario destinada a pequeños contribuyentes que mantienen deudas acumuladas desde 2017.
25/05/2026 11:52
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En medio del aniversario de Chuquisaca, el presidente Rodrigo Paz realizó uno de los anuncios económicos más importantes de las últimas semanas: la aplicación de un “perdonazo tributario” dirigido a pequeños contribuyentes y trabajadores de sectores populares.
La medida, según explicó la autoridad, busca convertirse en un alivio económico para personas que arrastran deudas tributarias acumuladas durante varios años y que actualmente enfrentan dificultades para reactivar sus actividades económicas.
¿Qué es el perdonazo tributario?
El denominado “perdonazo tributario” es una norma que permitirá reducir o eliminar multas, intereses y sanciones acumuladas por deudas impositivas de determinados contribuyentes.
De acuerdo con las declaraciones del mandatario, el beneficio estará orientado principalmente a pequeños sectores económicos y no a grandes empresarios o contribuyentes de altos ingresos.
“No es para los ricos”, remarcó Rodrigo Paz durante su discurso.
¿Quiénes se beneficiarán?
El presidente explicó que la medida estará enfocada en:
Gremiales
Cuentapropistas
Transportistas
Artesanos
Pequeños contribuyentes
Según detalló, podrán acceder quienes mantengan deudas tributarias acumuladas desde 2017 y cuyos montos estén por debajo de los 10 millones de bolivianos.
Sin embargo, la autoridad aclaró que el espíritu de la norma está dirigido especialmente a personas con pequeñas obligaciones pendientes, como deudas de 10 mil, 15 mil, 30 mil o 40 mil bolivianos que, debido a multas e intereses, terminaron creciendo con el paso de los años.
¿Cuál es el objetivo?
El Gobierno asegura que la intención es permitir que esos sectores puedan regularizar su situación tributaria y utilizar nuevamente sus recursos para mover la economía.
“Hoy día se le perdona para que esa platita la reactive, la vuelva a poner en Bolivia”, afirmó el mandatario.
La medida también apunta a dar oxígeno económico a sectores afectados por la desaceleración económica y el incremento de obligaciones financieras acumuladas en los últimos años.
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