¿Tienes deudas tributarias? Esto es lo que se sabe del nuevo perdonazo anunciado por Rodrigo Paz

En medio del aniversario de Chuquisaca, el presidente Rodrigo Paz realizó uno de los anuncios económicos más importantes de las últimas semanas: la aplicación de un “perdonazo tributario” dirigido a pequeños contribuyentes y trabajadores de sectores populares.

La medida, según explicó la autoridad, busca convertirse en un alivio económico para personas que arrastran deudas tributarias acumuladas durante varios años y que actualmente enfrentan dificultades para reactivar sus actividades económicas.

¿Qué es el perdonazo tributario?

El denominado “perdonazo tributario” es una norma que permitirá reducir o eliminar multas, intereses y sanciones acumuladas por deudas impositivas de determinados contribuyentes.

De acuerdo con las declaraciones del mandatario, el beneficio estará orientado principalmente a pequeños sectores económicos y no a grandes empresarios o contribuyentes de altos ingresos.

“No es para los ricos”, remarcó Rodrigo Paz durante su discurso.

¿Quiénes se beneficiarán?

El presidente explicó que la medida estará enfocada en:

Gremiales

Cuentapropistas

Transportistas

Artesanos

Pequeños contribuyentes

Según detalló, podrán acceder quienes mantengan deudas tributarias acumuladas desde 2017 y cuyos montos estén por debajo de los 10 millones de bolivianos.

Sin embargo, la autoridad aclaró que el espíritu de la norma está dirigido especialmente a personas con pequeñas obligaciones pendientes, como deudas de 10 mil, 15 mil, 30 mil o 40 mil bolivianos que, debido a multas e intereses, terminaron creciendo con el paso de los años.

¿Cuál es el objetivo?

El Gobierno asegura que la intención es permitir que esos sectores puedan regularizar su situación tributaria y utilizar nuevamente sus recursos para mover la economía.

“Hoy día se le perdona para que esa platita la reactive, la vuelva a poner en Bolivia”, afirmó el mandatario.

La medida también apunta a dar oxígeno económico a sectores afectados por la desaceleración económica y el incremento de obligaciones financieras acumuladas en los últimos años.

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